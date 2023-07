Koalition verhandelt über mehr Tempo 30

Gesetzesvorschlag in Arbeit

ÖVP und Grüne arbeiten derzeit an einem Gesetzesvorschlag. Der grüne Verkehrssprecher Hermann Weratschnig will die geplante Änderung noch breiter auslegen. „Ich würde da vorschlagen, dass bereits Straßenverbände und Ortsteile auch diese Möglichkeit haben“, sagte er im „Ö1-Mittagsjournal.“ Kritikerinnen und Kritiker halten der geplanten Maßnahme unter anderem entgegen, dass Tempo 30 bisher kaum kontrolliert werde. Einen konkreten Zeitplan gibt es noch nicht, bis Herbst soll aber eine Einigung möglich sein.