Erste italienische Großstadt setzt auf Tempo 30

Im Vorjahr kamen 22 Menschen auf Bolognas Straßen ums Leben, in diesem Jahr waren es bisher 13. Das ist laut Bürgermeister Matteo Lepore ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie. Die deutliche Mehrheit der Unfälle (73 Prozent) ereignet sich in städtischen Gebieten, vor allem wegen erhöhter Geschwindigkeit, Missachtung des Vorranges an Fußgängerübergängen und Ablenkung am Steuer.