Hartberg dünnt den Kader weiter aus

Der 18-jährige Mittelfeldspieler Fillafer unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2026 in Hartberg. Fillafer war in den letzten zwei Jahren Stammspieler für die Spittaler sowohl in der Regionalliga (2021/2022) als auch in der Kärntner Liga (2022/2023). Zudem erzielte er in der Vorsaison 12 Tore.