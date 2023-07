Neuer Anlauf für Hühner-Verbot in Wohnsiedlung

Stürzlinger, Jurist und Amtsleiter in Gunskirchen, ist fassungslos: „Im Urteil ist so viel verkehrt, unfassbar. Es widerspricht auch der Raumordnung.“ In Wohngebieten sei Hühnerhaltung ausdrücklich verboten. „Deshalb kann ich nicht verstehen, dass von der Gemeinde geprüft werden muss, ob bestimmte Auflagen eine unzumutbare Belästigung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beheben können. Das ist, als würde ich in einer 30er-Zone prüfen, ob ich 50 fahren darf“, so Stürzlinger.