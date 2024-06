Live-Anruf von „Callboy“ Gernot Kulis gewinnen

„Rufen Sie ihn nicht an. Er ruft Sie an!“ Schon jetzt ist klar, um wen es sich handelt: um den „Ö3-Callboy“ Gernot Kulis. Dieser ist am 24. Juli zu Gast im Rosengarten. Und für einen „Krone“-Gewinner gibt’s einen besonderen Preis: Kulis ruft für Sie live vor Publikum jemanden an, dem Sie immer schon einmal einen Telefonstreich spielen wollten…