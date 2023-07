Feuerwehrfrau (19) starb im Kampf gegen Waldbrände

Am Freitag loderten in Kanada offiziellen Angaben zufolge mehr als 900 Feuer. Etwa 560 davon waren demnach außer Kontrolle. Bereits 9,7 Millionen Hektar Fläche sind in Rauch aufgegangen - das Elffache des Durchschnitts des vergangenen Jahrzehnts. Der absolute Jahresrekord von 1989 wurde damit bereits weit übertroffen.