Ukrainische Flüchtlinge fühlen sich „nicht sicher“

Ukrainische Flüchtlinge fühlen sich „nicht mehr so sicher“

Sasha C. (35) und seine Frau haben vor einem Jahr in Wien Zuflucht gefunden, das Paar hat eine kleine Tochter. Nach der Attacke fühlt sich der Familienvater in Österreich „nicht mehr so sicher“. Er denkt seither über einen Umzug in ein anderes Land nach. Wie erklärt er das alles seiner Tochter? Sasha: „Wir versuchen, ihr möglichst wenig vom Krieg zu erzählen.“ Dass sich der Krieg auch in Österreich fortsetzen würde, das hätte Sasha nicht für möglich gehalten.