200 Bankfilialen weniger als noch vor 20 Jahren

Die meisten Finanzinstitute machten sich die Covid-Pandemie zunutze: „Vorläufig“ geschlossene Zweigstellen sperrten danach nie wieder auf. In Wien war zudem die Filialdichte ohnehin von Anfang an geringer als in anderen Bundesländern. Was aus Sicht des Momentum-Instituts aber alle Banken und das ganze Land eint: Im Schnitt haben „Österreichs Banken seit 2005 fast ein Drittel ihrer Filialen geschlossen – bei gleichzeitig steigenden Gebühren. Kundinnen und Kunden zahlen heute also mehr Geld für weniger Service.“