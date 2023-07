Teamchef wütet gegen Großverdiener Chris Froome

Wird Vertrag verlängert?

Nebulös erscheint die Vertragssituation. Offiziell läuft das Arbeitspapier von Froome nach drei Jahren am Ende der Saison aus. Die Fäden hält dem Anschein nach aber Froome in der Hand. „Er kann auf fünf Jahre verlängert werden, wenn Chris sich so entscheidet“, sagte Adams, der Froome einst die Zusage gegeben habe, seine Karriere bei dem Team beenden zu können. In zwei Jahren wäre Froome 40 Jahre alt.