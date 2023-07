735 Millionen Menschen litten 2022 an Hunger

Fortschritte bei der Bekämpfung des Hungers wurden in Asien und Lateinamerika beobachtet, während in Westasien, der Karibik und allen Regionen Afrikas der Hunger im Jahr 2022 zunahm. Afrika ist nach wie vor am stärksten betroffen. Jeder Fünfte leidet auf dem Kontinent Hunger - das sind mehr als doppelt so viele wie im weltweiten Durchschnitt.