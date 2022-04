UNO: 100 Millionen Dollar für Kampf gegen Hunger

Die UNO stellt 100 Millionen Dollar (91,93 Millionen Euro) für den Kampf gegen die wegen des Ukraine-Kriegs drohende Verschärfung der Hungersnot im Jemen und in mehreren afrikanischen Ländern bereit. „Die Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine drohen Millionen von Menschen noch näher an den Hungertod zu treiben“, erklärte die UNO am Donnerstag.