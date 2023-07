Teuerung und Kriege größte Sorgen der Jugendlichen

Auto bleibt für Jugendliche wichtig

Nur ein Viertel der befragten Gruppe verbringt ihren Urlaub ausschließlich in Österreich, während fast die Hälfte ins Ausland reist und der Rest sowohl im Inland als auch im Ausland Urlaub macht. Das beliebteste Transportmittel dabei ist das Auto (44 Prozent), gefolgt vom Flugzeug (39 Prozent). Lediglich elf Prozent gaben an, mit dem Zug in den Urlaub zu fahren. Bei der Wahl des Transportmittels spielen der Preis (61 Prozent), die einfache Nutzung (51 Prozent) und der Komfort (50 Prozent) die größte Rolle.