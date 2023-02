Kinder & Jugendliche beschäftigen multiple Krisen

Es ist eine Vielzahl von Krisen, die Kinder und Jugendliche heute zu verarbeiten haben: Ukraine-Krieg, Klimaerwärmung, Zukunftsangst, und vieles mehr machen Kinder zu schaffen und führen zu Schlafstörungen, Depressionen und Ängsten. Auch sexuelle Belästigung bei Kindern und Jugendlichen im Internet nimmt zu. Kinder und Jugendliche sind im Internet heute überall Gefahren ausgesetzt, ganz egal wo sie sich bewegen: auf Social Media-Plattformen, in Chat-Foren, aber auch in Online-Spielen. Was junge Menschen beschäftigt, welche Gefahren es im Internet genau sind, die heute auf Kinder und Jugendliche tatsächlich lauern und wie Eltern und Betreuungspersonen Kinder und Jugendliche unterstützen können? Christine Piriwe von „Rat auf Draht“ war dazu heute bei Krone Live zum Talk mit Jürgen Winterleitner zu Gast.