Wie Kinder und Jugendliche durch Krisen kommen

„Mir geht es gar nicht gut.“

Dieses „Mir geht es gar nicht gut“-Gefühl zieht immer weitere Kreise und ist keine Seltenheit. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen unter 22 Jahren in Österreich weisen depressive Symptome auf, knapp jeder zweite junge Mensch leidet an Schlafstörungen, und rund ein Drittel wird von Angstsymptomen geplagt. 16% haben gar wiederkehrende Suizidgedanken. In so einer Situation muss Unterstützung rasch und niederschwellig erfolgen, den Bedürfnissen der Betroffenen angepasst sein.

De