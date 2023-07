Datenschützer lehren „digitale Selbstverteidigung“

„Im Zentrum des Projekts steht das offene E-Learning“, betonte Daniel Lohninger von „epicenter.acadamy“ bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Informationen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, künftig aber auch den Themen Onlinekriminalität, Künstliche Intelligenz und Quellenbewertung werden in Text und Videos mit Untertiteln - der Fokus liege auf Barrierefreiheit - aufbereitet. Man erhoffe sich dass diese „wie ein offenes, freies Schulbuch“ in den Klassenzimmern zum Einsatz kommen. Das E-Learning sei bereits in die „Eduthek“ des Bildungsministeriums aufgenommen worden und die Aufnahme des Projekts in den Maßnahmenkatalog für Cybersicherheit vom Bundeskanzleramt bestätigt worden.