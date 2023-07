Nehammer erklärt Kickl nun zum „Sicherheitsrisiko“

Kann man mit FPÖ-Chef Herfbert Kickl in eine Koalition gehen? Auf diese Frage hat Karl Nehammer jetzt konkreter als noch vor wenigen Wochen geantwortet. Als Bundeskanzler will er Kickl im Wahlkampf 2024 besiegen. Aber auch als Vizekanzler ist Kickl für den ÖVP-Chef kaum vorstellbar. „Durch alles, was Kickl bisher auch in Regierungsfunktion gezeigt hat, ist er ein Sicherheitsrisiko für das Land“, betonte der Kanzler am Dienstag.