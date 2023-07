Polit-Sommerferien zu lange? Kanzleramt wehrt sich

Bundesländerbesuche und Festspieleröffnungen

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) macht im August zwei Wochen Urlaub mit der Familie in Griechenland. Bis dahin arbeite er ganz normal weiter, heißt es aus dem Kanzleramt. Am Freitag empfing er etwa den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić und den ungarischen Premier Viktor Orbán (siehe Geschichte unten). Kommende Woche startet er seine Sommertour und absolviert mehrere Arbeitstermine. Am 25. Juli tagt der traditionelle Sommerministerrat.