Asyl für „Foltergeneral“: Freisprüche für Beamte

„Durch einen solchen Vorgang wurde das nicht gewahrt, sondern mit Füßen getreten. Wäre alles normal abgelaufen, müssten wir nicht seit einigen Tagen hier verhandeln“, so der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer. Er gehe zwar davon aus, dass die Angeklagten in ihrer Laufbahn 99 Prozent richtig gemacht hätten, in dieser Angelegenheit aber eben nicht: „Daher wird man zu einem Schuldspruch in sämtlichen Anklagepunkten kommen.“