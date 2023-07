Trotz Neurodermitis den Sommer genießen

Raus aus dem Gewand und hinein ins kühle Nass - klettern die Temperaturen über 30 Grad, suchen die meisten Abkühlung am See oder im Bad. Da so aber viel Haut sichtbar wird, haben Neurodermitiker oft Hemmungen, sich zu zeigen. Denn sie leiden an trockenen, geröteten und entzündeten Stellen bzw. starkem Juckreiz. Je nach Ausmaß der Symptome unterscheidet man zwischen leichten, mittelschweren und schweren Verlaufsformen. Dennoch gilt: Nur keine Scham! Worauf Betroffene jedoch während und nach dem Badespaß achten sollten.