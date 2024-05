Mann (40) bedrohte Jugendlichen mit Waffe

Gleich zweimal musste die Exekutive am Montag in Hohenems ausrücken. Am Mittag kassierten die Polizisten einen aggressiven 31-Jährigen ein, der einen Stein gegen das Dienstfahrzeug geschleudert hatte. Am Abend forschten sie einen 40-Jährigen aus, der mit Jugendlichen in Streit geraten war und diese bedroht hatte.