Unfrage der Stunde: „Auf welcher Seite stehst Du?“

Die Konfliktgenerierung im hysterischen Nonstop, die Tendenz, mehr Feinde als Freunde zu sehen: Was steht dann am Schluss dieser Entwicklung? Was können wir verlieren?

Momentan ist nichts weniger als die Demokratie in Gefahr. In einer Demokratie geht es eben darum, Konflikte auszuhalten, das ist das Wesen der Demokratie. Dort haben die Meinungen und Bedürfnisse der unterschiedlichsten Menschen Platz. Faschistische Strömungen befördern das Gegenteil: vermeintlich schnelle Lösungen, ohne den Mut zu haben, sich die Dinge genauer anzusehen. Die Chance des Theaters ist dabei auch, eine gewisse Komplexität darzustellen, die vielleicht gar nicht in jedem einzelnen Teil greifbar wird.