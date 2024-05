Armut im Ländle: Besser, aber immer noch schlecht

In den vergangenen Jahren belegte Vorarlberg bei der Zahl der armutsgefährdeten Menschen im Vergleich mit den anderen Bundesländern immer einen äußerst schlechten Platz, nur in Wien war die Armutsgefährdung noch höher, informierte am Mittwoch die Armutskonferenz. In den Jahren 2019/2020 waren in Vorarlberg 18,9 Prozent der Bevölkerung beziehungsweise 73.000 Menschen armutsgefährdet und 23,5 Prozent armuts- oder ausgrenzungsgefährdet.