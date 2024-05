E-Bikerin und 13-jähriger Radler stießen zusammen

Am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr radelte ein 13-Jähriger in Lauterach auf einem Radweg entlang. Bei einer Unterführung überfuhr er ohne stehenzubleiben eine Haltelinie. Von rechts näherte sich zu diesem Zeitpunkt gerade eine E-Bikerin, es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei wurde der 13-Jährige am Unterarm leicht verletzt.