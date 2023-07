Krankenhauskeim greift in Immunantwort ein

„Entzündungsfördernder Botenstoff wird aktiviert“

Das eröffnet ihm zusätzliche Optionen: „Wir konnten zeigen, dass bereits eine relativ niedrige Konzentration des ,hydroxylierten 2-Alkylchinolons‘ ausreicht, um den entzündungsfördernden Botenstoff IL-8 in den menschlichen Zellen zu aktivieren. Dies deutet darauf hin, dass Pseudomonas aeruginosa die Immunreaktion des Wirts moduliert“, so Studien-Erstautorin Viktoriia Savchenko am Dienstag in einer Aussendung der Uni Wien.