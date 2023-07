In Sachen Klimaschutz fehlt noch immer der Plan

„Sehr geehrte Frau Kollegin! So wie im Klima-Rat präsentiert, bis voraussichtlich Ende Mai.“ Am 11. Mai sprach Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) im Landtag diesen Satz. Er kündigte damit auf Anfrage der Grünen-Klimaschutzsprecherin Anne-Sophie Bauer die Präsentation der Klimaschutz-Jahresplanung des Landes an – für 2023.