Warum beim Klimaschutz (fast) nichts weitergeht

„Wir machen das, was machbar ist.“ Diese Aussage von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) symbolisiert für die Grünen, warum Oberösterreich in Sachen Klimaschutz und Energiewende auf der Stelle tritt. Visionen fehlen, Klubchef Severin Mayr attestiert der schwarz-blauen Koalition stattdessen „Desinteresse“ an der Materie - was sie eindrucksvoll am Unterausschuss Klimawandel demonstriere. Im Dezember 2021 eingesetzt, hat der Ausschuss seither ganze zweimal getagt - zuletzt am 2. Februar. Einzige Funktion bisher: Landtagsanträge der Grünen werden dort geparkt, „warten unerledigt und harren ihrer endgültigen Ablehnung“, kritisiert Mayr.