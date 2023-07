„Wir nehmen das Stauchaos einfach mit Humor“

Das Electric Love Jubiläum endete zwar bereits in der Nacht auf Sonntag, doch auf den Zufahrtsstraßen vor dem Campingplatz ging die Party am Sonntagvormittag weiter. Denn Hunderte Autos standen in der prallen Sonne im Stau. Die verstopfte Einbahnstraße zwischen den Feldern machte es den Festivalbesuchern schwer abzureisen. „Jetzt feiern wir halt beim Auto weiter“, sagt Lorin (21), der mit seinen Freunden noch eine achtstündige Reise in die Schweiz vor sich hatte. Ein paar Fahrzeuge weiter räumten einige ihre Kofferräume wieder aus, platzierten ihre Campingstühle im Schatten, drehten die Musik auf und genossen ein erfrischendes Bier aus der mitgebrachten Kühlbox.