Jubiläumsjahr am Ring ging mit großer Show zu Ende

Auch die schönsten Dinge kommen irgendwann zu einem Ende – so auch das Electric Love Festival am Samstag. In den vergangenen vier Tagen feierten rund 180.000 Fans der elektronischen Musik die Party des Jahres am Salzburgring. Und zum Abschluss ließen sie es noch einmal richtig krachen. Genau wie die Veranstalter, die bei der Endshow, die der erst 22-jährige Salzburger DJ Toby Romeo machen durfte, auf der imposanten Mainstage den Himmel mit einem gigantischen Feuerwerk in Brand setzten. Alles, was noch im Tank drinnen war, wurde raus geschossen. Sehr zur Freude der Besucher, die aus dem Staunen gar nicht mehr herauskamen.