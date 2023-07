„Preise schrecken mich gar nicht!“

„Der Alpenkebap ist der Wahnsinn“, sagt Jessy (27). Dafür zückte die Tirolerin für einen Preis von 12,90 Euro gerne ihre Geldtasche. Doch nicht nur sie war überwältigt von der Auswahl und Qualität des Essens. Auch ihr Freund Lukas (26) biss genüsslich in seinen Burger. Den hatte er zuvor für 13,90 Euro ergattert. „Ich finde die Preise hier am Festival voll in Ordnung. Dass das Essen und Trinken hier mehr kosten wird als woanders, das war uns schon vorher klar“, sagt Lukas. „Dafür, dass es so eine Auswahl an Speisen gibt, schaut man über die hohen Preise hinweg“, fügt eine Festivalbesucherin hinzu.