Polizeihubschrauber musste Pärchen ausfliegen

„Es ist immer besser einen Notruf abzusetzen, wenn man in den Bergen nicht mehr weiterkommt“, betont ein Flugretter. Die Bergrettung Ferlach war während der Einsatzzeit in Bereitschaft. Der Polizeihubschrauber „Libelle“ ist derzeit besonders gefordert. Erst am Samstag war er im Umwetter-Einsatz im Gemeindegebiet von Afritz am See.