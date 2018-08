Naturfreund in der Vertikale

Der Lärchenturm-Klettersteig - immerhin der anspruchsvollste in der Koschuta oberhalb von Zell/Pfarre - ist für Leo kein Thema. Teils im Schwierigkeitsgrad D geht’s über Platten und Stufen bis man den Gipfelkarabiner (1967 Meter) erreicht. Auch der Abstieg hat’s in sich, denn er ist weit. Zuerst geht es auf den Lärchenberg, weiter über die Breitwand zum Ausstieg des ÖTK-Klettersteigs, der zum Abstieg verwendet wird. Eine tolle Tour in der wunderschönen Koschuta.