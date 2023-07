Gesundheitsgipfel statt Sommerpause

Von der Regierung in Wien höre man nur Überschriften und Blabla. Das Gesundheitsministerium lässt verlauten, ein Gipfel sei nicht sinnvoll. Man sei in dauernden Verhandlungen mit allen Beteiligten. Auch während des Sommers. „Österreich hat eine hohe Dichte an Ärzten. Einen Mangel gibt es in bestimmten Bereichen und Regionen.“ Genau das sei das Problem, sagt die Kammer. Und auch die Gesundheitskasse. „Gut ist, dass wir jetzt mit der ÖGK gemeinsame Sache machen. Auch bei der Forderung nach einem Gipfel“, sagt der Tiroler Wutscher. Dies sei auch für die Verhandlungen mit den Ländern wichtig (Finanzausgleich, Anm. d. Red.). Zuletzt gab es ein Treffen mit Minister Johannes Rauch und den Landesreferenten.