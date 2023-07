So sollte man den Ärztemangel wirklich therapieren

Ferdinand Hannreich kennt das Gesundheitssystem, wie seine Westentasche. Er ist Fach- und Wahlarzt, arbeitet aber auch als Allgemeinmediziner in einer Kassenordination. Er maturierte und famulierte in Deutschland und ordiniert trotz niedrigerem Lohn und schlechterer Arbeitsbedingungen in Österreich. Genauer gesagt im Kremser Stadtteil Hollenburg. In der kleinen und charmanten Praxis seiner Ehefrau Julia ist der Facharzt für Innere Medizin, Onkologie und Hämatologie, Infektiologie und Tropenmedizin auch als Allgemeinmediziner angestellt.