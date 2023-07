Jakob Pöltl: Toronto, Las Vegas und Urlaub am Meer

„Wir können definitiv einiges reißen“

Wo soll’s auf Urlaub hingehen? „Wahrscheinlich ans Meer!“ Eventuell geht sich auch noch einmal ein kurzer Abstecher in die österreichische Heimat aus. Im August wird auf jeden Fall mit den Raptors in Los Angeles trainiert, bis zum Saisonstart (24. Oktober) bleibt noch recht viel Zeit. Fix ist, dass mit Fred VanVleet ein wichtiger Spieler Toronto verlassen hat. „Schade, dass wir Fred verloren haben. Aus sportlichen und persönlichen Gründen. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Aber wir blicken nach vorne!“ Dafür kommt der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder als Point Guard zu den Raptors. „Ich gehe davon aus, dass Dennis unser Spiel gut leiten wird.“ Pöltl ist sich auch sicher, dass Toronto in der kommenden NBA eine gute Rolle spielen wird: „Wir können definitiv einiges reißen.“