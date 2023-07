Jakob Pöltl: Den Alaba-Rekord nur knapp verpasst

Für den irrsten Regen seit Jahren brauchte es in den USA keine Unwetterwarnung - weil es in der Nacht auf Samstag Geld regnete! Offiziell können neue Verträge in der NBA erst ab 6. Juli unterschrieben werden, doch schon in den ersten drei Stunden der Free Agency, in der Spieler verpflichtet werden, wurden Verträge für mehr als 1,5 Milliarden Dollar ausgehandelt.