73 Mio. Euro! Neuer NBA-Vertrag für Jakob Pöltl

Die Vereinbarung ist wegen NBA-Richtlinien nicht vor nächsten Donnerstag gültig. Mit Samstag hätte Pöltl erstmals in seiner NBA-Karriere als „Free Agent“ mit allen Teams um einen Vertrag verhandeln dürfen. Der Wiener selbst hatte aber schon Anfang Mai bei einem Aufenthalt in Wien betont, dass er einen Verbleib bei den Toronto Raptors bevorzugen würde. Da hat seine NBA-Karriere 2016 begonnen, nachdem er im Talente-Draft an Position neun gewählt worden war. Nach einem Wechsel zu den San Antonio Spurs im Sommer 2018 verbrachte er gut viereinhalb Jahre in Texas, ehe er im vergangenen Februar zurück zu den Raptors kam.