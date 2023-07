Für Ski-Ass Truppe geht‘s ausnahmsweise bergauf

Dienstprüfung bestanden

Neben dem Sommertraining hat Truppe nach bestandener Dienstprüfung bei der Polizei ihr Praktikum bei der Dienststelle in Faak am See absolviert: „Es war echt spannend, ich kann mir diesen Beruf künftig vorstellen. Es gibt auch viele interessante Bereiche. Eine Verbrecher-Jagd war bisher aber noch nicht dabei.“