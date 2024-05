Drohnen als neue Einsatzkräfte bei der Feuerwehr

Einsätze in Abstimmung mit Austro Control

Mit der Kamera ist eine 360-Grad-Sicht möglich, der Akku hält 30 Minuten. „Wir führen im Kommandofahrzeug aber mehrere Ersatzakkus mit“, so Germ. „Es ist auch die Anschaffung einer weiteren Drohne geplant, die mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet ist.“ Einsätze werden sofort der Austro Control gemeldet, damit es zu keinen Unfällen kommt. „Der größte Feind der Drohne ist der Hubschrauber – durch die Turbulenzen kann es zum Absturz kommen“, erklärt Germ. „Wenn, wie beim Waldbrand am Falkenberg, der Polizeihubschrauber beim Brand hilft, wird die Drohne sofort gelandet.“