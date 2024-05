3500 Trikots! So will Spittaler ins Guinness-Buch

Seit 1979 im Sammelfieber

Die Sucht nach Trikots begann für „Krone“ schon 1979 im Alter von 20 Jahren. „Da habe ich mit dem Sammeln von Dressen meines Lieblingsvereins begonnen, dem SV Spittal“, grinst Kronfuß, der dem Kärntner-Liga-Klub einst an der Kassa, nun als Chauffeur und Ordnerobmann-Stellvertreter hilft. „Ich bin jedes Wochenende an einem anderen Fußballplatz, fahre auch zu diversen Vereinen, treibe mich auf Flohmärkten herum – so kam über die Jahrzehnte was zusammen“, erklärt Kronfuß.