Neuer Stützpunkt für Kärntner Polizei-Hubschrauber

Unmittelbar nachdem die Flughafenanteile wieder zurück in öffentlicher Hand waren, nahmen Gruber und Wildt die Gespräche mit dem Innenministerium wieder auf: „Die Neuerrichtung der Flugeinsatzstelle Klagenfurt ist ein wichtiger Beitrag für eine moderne und schlagkräftige Polizei in Kärnten“, so Gerhard Karner, der sich bei seinem Parteikollegen Gruber für seinen Einsatz bedankt.