„Schüler zu islamischen Gottesdienst gezwungen“

„Gehirnwäsche an Vorarlberger Schulen“, „Ungeheurlichkeit“, „Aufoktroyierung fremder Religionen“: All das war in einer aktuellen Aussendung der Freien Bürgerpartei (FBP) nachzulesen. Der Vorwurf lautete: Man habe Schüler an der Polytechnischen Schule Bludenz gezwungen, an einem islamischen Gottesdienst in der Moschee teilzunehmen.