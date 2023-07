Das lukrative Geschäft mit der „Wal-Kotze“

Als ein toter Pottwal auf der Kanareninsel La Palma an einen Strand gespült wurde, ahnte noch niemand, dass in ihm ein regelrechter Schatz mit einem Marktwert von 500.000 Euro verborgen war. Bei der sogenannten Ambra handelt es sich um „Wal-Erbrochenes“, das wertvoller als Gold ist. Doch in vielen Ländern ist der Handel damit illegal.