2022 eröffnete Notaufnahme macht wieder dicht

In Ottakring sind vergangene Woche die Ärzte für bessere Gesundheitsversorgung und Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen. Doch Ottakring ist nicht das einzige Haus, in dem es kracht. Wie jetzt bekannt wurde, hat vorige Woche auch die Station der Notaufnahme der Klinik Donaustadt dichtgemacht. Krankenhaus-Insider befürchten, dass es zum Dauerzustand wird. Und auch in Favoriten gibt es Unruhe unter der Belegschaft.