FPÖ-Landesrat steckt viel Geld in sein Kraftwerk

Nein, als Energie-Landesrat hätte er sich in der schwarz-blauen Landesregierung nicht gesehen, sagt FPÖ-Sozialreferent Christian Pewny: „Das hätte nicht zusammengepasst.“ Dabei besitzt der ehemalige Bürgermeister von Radstadt nicht nur eine Fahrschule, sondern auch – was bisher nicht bekannt war – ein Wasserkraftwerk an der Enns in Flachau.