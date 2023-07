Tirol: Politischer Wind hat sich nun doch gedreht!

Mit Anton Mattle (ÖVP) bekam die Tiroler Volkspartei vergangenes Jahr einen Mann an die Spitze, der weniger vehement gegen Windräder war, als noch sein Vorgänger - und der sich sogar den einen oder anderen Windpark vorstellen konnte. Jetzt ist es so weit. In einer neuen Windpotenzialstudie kommt heraus, wo in Tirol Windräder möglich sind und wo ihr Potenzial liegt, die Regierung gibt grünes Licht.