Windräder in Tirol: Das Für und das Wider

Brisantes Thema auch in der Tiroler Politik

Das Thema ist in Tirol jedenfalls derzeit politisch sehr gefragt. LA Andreas Leitgeb von den Neos erklärte wie berichtet, „dass Landeshauptmann Günther Platter lieber Gipfelkreuze statt Windräder sehen will, eine Sache ist, dass die Grünen aber stillschweigend zusehen und hier nichts weitergeht, ein andere Sache und weiterer Kniefall ist!“ Er fordert ein klares Bekenntnis zu der Nutzung von Windkraft, wo es möglich ist. Die VP reagiert auf Social Media amüsant: „Ein klares Ja seitens der Tiroler Volkspartei zu Fotovoltaik und Wasserkraft. Allerdings sind Windkraftanlagen unserer Meinung nach in Tirol wirklich fehl am Platz – sorry Neos. Da eignet sich die Nord- und Ostsee dafür - Tirols Täler und Gipfel eher weniger!“ Abgerundet wird die Botschaft durch ein „Zwinkersmiley“.