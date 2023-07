Schwarzenegger würde als US-Präsident kandidieren!

Wie „NME“ berichtete, war der 75-Jährige auf der Veranstaltung „An Evening with Arnold Schwarzenegger“ in Los Angeles anwesend und sprach über eine mögliche Kandidatur als US-Präsident. Er verriet, dass er sich sofort aufstellen lassen würde, wenn er könnte, und dass er sich klar gewinnen sehen könne. Das einzige Hindernis ist tatsächlich seine Herkunft: Im Gesetz steht, dass nur Personen, die in den USA geboren sind, kandidieren dürfen.