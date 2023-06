Schwarzenegger spricht über Missbrauch durch Vater

Als „Terminator“ prägte Arnold Schwarzenegger den legendären Satz „I‘ll be back“. Das Versprechen hält der Actionstar aus Österreich nun schon zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit bei Netflix ein. Seit Ende Mai ist Arnie in seiner ersten Serienhauptrolle in „FUBAR“ als CIA-Agent in bewährter Manier zu sehen. Nun legt Netflix mit „Arnold“ nach, wo es deutlich nachdenklicher zu geht. Auf Twitter freute sich der „Terminator“-Star jedenfalls bereits, er habe Netflix „übernommen“.