Kiew: Leichte Geländegewinne an Süd- und Ostfront

Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar erklärte am Sonntag, die Lage sei „kompliziert“. Denn in der Ostukraine leistete der Feind erheblichen Widerstand und rücke sogar an mehreren Positionen vor. Im Osten rückten die ukrainischen Truppen in Richtung Bachmut vor. Minen seien aber ebenfalls ein Problem, so Malijar.