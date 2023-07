Irans Außenministerium ruft zu Ende der Gewalt auf

Erst am Samstag haben tausende Anhängerinnen und Anhänger einer iranischen Exilorganisation in Paris gegen die Führung in Teheran demonstriert. Sie sprachen von einer „religiösen Diktatur am Rande des Zusammenbruchs“. Es brauche eine Demokratie, die Demonstration in Frankreich würde die Moral der Menschen im Iran stärken. Laut der Pariser Polizei nahmen ungefähr 3500 Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern an der Demonstration teil.